Mantova, tutto in pochi mesi. Dalla riammissione in C all’impresa della promozione in B

Un anno fa il Mantova si leccava le ferite dopo una amara retrocessione in Serie D dopo la sconfitta ai playout. In estate la riammissione in Serie A a completamento dell’organico, il cambio di asset societario, una riorganizzazione interna. La grande ripartenza, con tanti giovani e un progetto ambizioso, affidato alla panchina a un allenatore determinato ed esordiente come Davide Possanzini. Ed ora la Serie B è diventata realtà: dopo 14 anni di assenza i virgiliani tornano in cadetteria grazie al pareggio del Padova a Lumezzane.

Un percorso stupendo, un anno incredibile per i virgiliani, che erano ormai all’inferno dei dilettanti un anno fa e dopo un anno, sono in Serie B. Grazie a una gestione, una programmazione straordinaria e un cammino, nel girone A di Lega Pro, davvero impeccabile.

Foto: Instagram Mantova