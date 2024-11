Mantova e Modena non si fanno male: reti bianche al Martelli, espulso Cotali nell’ultimo quarto d’ora

Termina 0-0 la sfida di Serie B Mantova-Modena, valida per la 15a giornata del campionato di Serie B.

Primo tempo estremamente equilibrato e senza grandi occasioni. Al 10′ il Mantova perde Brignoli per infortunio. Il primo squillo al 14′, con un’occasione di Mensah. Il numero 7 calcia in porta dopo un’ottima giocata su Cauz, ma non prende lo specchio della porta. I gialloblù rispondono nella seconda parte di frazione con Palumbo prima e Pedro Mendes poi. L’ultimo brivido della prima frazione giunge dalla conclusione di Caldara: il difensore trova la respinta in angolo di Festa: dal corner ancora Palumbo tenta il gol olimpico scheggiando però il secondo palo.

Il secondo tempo brilla al minuto 54′ grazie a un gol di Mendes, del Modena, ma la rete viene revocata per una posizione di fuorigioco del calciatore. Ottima la partita di Mensah, tra i più vivi di tutta la gara. Al 64′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sfera giunge con un rimpallo sui piedi di Panizzi, che calcia in porta spedendo però il pallone di molto oltre la traversa. Pochi minuti dopo, il subentrato Wiser crea subito un’occasione importante in area avversaria, salta di netto Gagno e nel momento del tiro in porta viene schermato da Cauz, poi nuovo rimpallo e altro tiro in porta che viene salvato sulla linea da Dellavalle. Espulso Cotali al 77′. La sfida termina a reti bianche, con un punto a testa.

Foto: Instagram Mantova