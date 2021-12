Manolas: “Volevo tornare ora che sto bene e non a 34-35 anni per finire la carriera. Il ricordo più bello il gol con il Barcellona”

Kostas Manolas, difensore dell’Olympiakos, ha rilasciato delle dichiarazioni a Super Bala Live. Ecco le sue parole sul trasferimento in Grecia: “L’Olympiakos è sempre stato nel mio cuore. Ho sempre avuto contatti con il presidente. L’Olympiacos dal giorno in cui sono andato in questa squadra è entrato nel profondo del mio cuore. Non potevo immaginare che ci sarebbero state così tante persone ad accogliermi, ma questo mostra l’amore che i tifosi della squadra hanno per me. Mostra però anche la responsabilità che ho verso questo mondo perché la maglia dell’Olympiacos è molto pesante. Ho vinto un campionato e una Coppa con l’Olympiacos e ho fatto diverse cose. Ma non posso riposare, non ho 22 o 23 anni adesso. Ho 30 anni e ho più esperienza. Devo aiutare negli spogliatoi, per far capire ai ragazzi cosa è la maglia dell’Olympiacos”.

Sui motivi dell’addio: “Non è una questione finanziaria. Volevo tornare indietro ora che sto bene e non, magari, a 34-35 anni per chiudere la carriera. Il ricordo più bello in Italia è legato alla Roma, al gol col Barcellona. A Napoli ho vinto una Coppa”.

