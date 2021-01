Oggi gli esami chiariranno i tempi di recupero di Kostas Manolas. Il problema accusato dal difensore greco, uscito al 16′ della partita di Udine per un risentimento muscolare alla coscia destra, non sembra grave. Ieri l’edema ancora non era assorbito, tuttavia solo l’esito dell’odierna risonanza magnetica scioglierà la riserva sulla possibile presenza dell’ex Roma nella Supercoppa contro la Juventus.

Foto: Twitter Napoli