Manolas: “La mia Roma avrebbe vinto questo scudetto con 10 punti sulla seconda. Stasera tiferò con tutto il cuore”

Kostas Manolas, nel corso della sua intervista a La Repubblica, torna anche sugli anni alla Roma, sul gol al Barcellona, sullo scudetto e sulla finale di Conference League.

Queste le sue parole: “Il mio gol al Barcellona? Ha cambiato l’immagine della Roma nel mondo. Tutto il mondo ha capito che la Roma è una grande squadra. Prima la Roma aveva un’altra immagine in Europa. Anche noi saremmo arrivati in fondo in quella Champions, se ci fosse stato il Var. Non ci diedero un rigore su Dzeko. Non videro un fallo di mano di Alexander-Arnold”.

Sullo scudetto di quest’anno: “La Roma in cui giocavo io, quest’anno avrebbe vinto il campionato con dieci punti di vantaggio. Facemmo il record di punti, ma la Juve di quegli anni sfiorava quota 100, era imbattibile. Ora c’è molto più equilibrio”.

Sulla Conference League: “Magari non sarà la Champions. Ma la Roma non vince un trofeo da troppo. Sarò con la Roma col tutto il cuore, i tifosi lo meritano tanto”.

Foto: Twitter Roma