Manolas: “Il punto può darci la scossa per chiudere il campionato con dignità. Fischi meritati”

Kostas Manolas, difensore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il 2-2 con il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Ce l’abbiamo messa tutta ma ogni episodio ci gira sempre a sfavore. Non riesco a capirlo, abbiamo dato il massimo, siamo tornati in gara da 0-2. Il punto può darci la scossa per chiudere il campionato con dignità”.

Voi più esperti siete i portavoce del gruppo, anche in settimana: “Dal primo momento che sono arrivato in Italia ho visto che i più grandi davano indicazioni ai giovani come me. Cerco di aiutare e fare del mio meglio per la squadra e per i tifosi che ci sostengono sempre anche se siamo ultimi. È giusto prendere anche i fischi perchè ce li meritiamo”.

Pesa l’assenza del tifo di qualche settimana fa? “Non penso che non c’è. Quando andiamo sotto prendiamo i fischi, nel calcio è così non puoi prendere gli applausi. Però abbiamo visto che quando siamo rientrati in partita ci hanno dato una mano e abbiamo pareggiato”.

Con la Lazio una partita diversa per te visto il tuo passato? “La cattiveria devo metterla sempre. Devo andare in campo per dare il meglio a aiutare la mia squadra, cercando di prendere qualcosa di positivo”.

