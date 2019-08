Manolas: “Il Napoli è un passo avanti per la mia carriera. Ai tifosi dico…”

Il neo acquisto del Napoli Kostas Manolas, ha rilasciato un’intervista al canale You Tube della società partenopea. Queste le sue parole: “Quando mi ha chiamato il Napoli ho informato tutti, sono molto aperto e non ho nulla da nascondere. La decisione però l’ho presa io. Informo sempre la mia famiglia, ma poi la decisione è mia perché è mia la carriera. Il primo impatto con i tifosi a Dimaro? Quando sono entrato in campo e ho visto tutti alzarsi in piedi gridando il mio nome. Li ringrazio per questo e farò di tutto per ripagarle la loro accoglienza”.

Foto: Twitter Napoli