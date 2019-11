Manolas: “Dobbiamo avere più fame e cattiveria. Difficoltà in difesa? È colpa di tutta la squadra”

Kostas Manolas, difensore del Napoli, si è presentato al fianco di Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida in Champions League contro il Salisburgo. Queste le sue parole: “Il ritiro? Non voglio parlare delle decisioni della società, ma della partita. Si parla sempre dell’intesa con Koulibaly, ma in realtà abbiamo giocato insieme solo 6 partite. In molte gare non abbiamo subito gol, si parla sempre della difesa ma una squadra dipende da 11 giocatori. Possiamo fare meglio, serve maggiore cattiveria in alcune gare. Difesa in difficoltà? Quando si prende gol non è mai colpa di un giocatore ma di tutta la squadra, salvo casi particolari. Bisogna lavorare di più sulla fase difensiva. Dobbiamo avere più fame e cattiveria perché non esistono partite facili. Possiamo fare meglio, siamo il Napoli, con tanti grandi giocatori”, ha chiuso Manolas.

Foto: Twitter ufficiale Napoli