Manolas: “De Rossi farà una grande carriera anche da allenatore. Sabatini è il più grande dirigente che ho incontrato in vita mia”

Kostas Manolas, difensore della Salernitana, ha parlato a Radio Manà Manà soffermandosi sul passato alla Roma e su altri temi.

Queste le sue parole: “Il mio è sempre un bel rapporto, qui ho passato momenti incredibili. I tifosi della Roma ancora mi mandano messaggi ogni volta il 10 aprile. Quando fai fuori una squadra come il Barcellona e ribalti il risultato in casa è una cosa molto buona. Abbiamo vissuto una serata indimenticabile, una serata che non mi scorderò mai e che resterà sempre nel mio cuore’’.

Si aspettava la crescita di Pellegrini? ‘’Quando c’ero io era un ragazzo che stava nelle giovanili, la sua prima partita era a Cesena, era entrato dalla panchina, l’allenatore era Rudi Garcia. Si vedeva che aveva qualità e personalità per diventare un giocatore vero, quest’anno ha avuto alcune critiche ma dal momento che è venuto Daniele ha un rendimento diverso. La Roma gioca un calcio diverso da quando è arrivato Daniele. Un calcio divertente che piace ai romanisti, io posso solo fare gli auguri al mio ex capitano che era già un allenatore in campo, non avevo dubbi che lui sarebbe diventato un grande allenatore.’’

Ci racconta De Rossi? ‘’Daniele era un uomo sempre molto serio, che voleva vincere le partite le sentiva sempre anche se era un grande campione. Non potrei mai dire una brutta parola per Daniele, ho avuto un bellissimo rapporto con lui, abbiamo condiviso lo spogliatoio per 5 anni e ho avuto la fortuna di essere presente alla fine della sua carriera come mi è successo con il mio primo capitano, Francesco Totti. Quello che posso dire di Daniele è che viveva di calcio e vive ancora per il calcio. Lui ora ha le sue idee, le aveva quando era calciatore e le avrà anche adesso come allenatore. Avrà una carriera importante”

Si era anche detto che sarebbe potuto diventare un suo giocatore? ‘’Quando ero svincolato non ho sentito nessuna squadra, volevo tornare alla Roma soprattutto per l’amore dei tifosi e della città. A Roma ho vissuto le mie stagioni più importanti, sarei tornato anche gratis, ma non ce stato niente di concreto solo una chiacchierata. Ora sono qui a Salerno, dove ho trovato una società solida e ringrazio il direttore che mi ha dato questa opportunità di tornare in serie A.’’

Ci può parlare del suo rapporto con Walter Sabatini? “L’ho conosciuto alla Roma. Walter è il più grande direttore che ho incontrato in vita mia, vive per il calcio. Io l’ho vissuto e l’ho visto anche a casa sua e vi assicuro che non smette mai di lavorare. Quando lui mi chiama, io sono sempre disponibile. Io nella vita non dimentico mai le persone che mi vogliono bene.’’

Foto: twitter Salernitana