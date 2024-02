Manolas a Salerno: ecco il video del suo arrivo

Dopo lo sbarco di questa mattina all’aeroporto di Capodichino di Napoli, Kostas Manolas è da pochi minuti arrivato a Salerno per iniziare la sua nuova avventura da nuovo giocatore della Salernitana. “Saluto i tifosi, Forza Salerno”, queste le prime parole del centrale greco ex Roma e Napoli. Domani le visite mediche, prima della firma sul contratto e la conseguente ufficialità. Questione di poche ore. Manolas a Salerno ritrova Sabatini e Fazio con cui aveva già condiviso l’esperienza in giallorosso.