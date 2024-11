Manna sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi”

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di DAZN a ridosso del fischio d’inizio della sfida casalinga contro l’Atalanta. Il dirigente ha parlato del rinnovo del fuoriclasse Kvaratskhelia, su cui il club sta lavorando con dedizione, e che potrebbe arrivare in tempi relativamente brevi.

“Stiamo parlando, abbiamo fatto un’offerta a luglio, non vogliamo attendere a lungo perché vogliamo restare focalizzati sul campionato, vogliamo gratificarlo, ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi, altrimenti aspetteremo il termine della stagione in cui ci saranno ancora due anni di contratto, poi faremo le nostre valutazioni”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia