Manna, quella missione a Londra e il Chelsea che torna forte su Osimhen

Proprio una settimana fa, era la notte tra il 20 e il 21 agosto, vi avevamo parlato della nuova e improvvisa missione di Giovanni Manna a Londra per chiudere gli acquisti ma con … Osimhen collegato. Situazione da seguire nelle prossime ore considerato che Osimhen resta assolutamente collegato al Chelsea, come se quella missione a Londra fosse premonitrice. Il Paris Saint-Germain non si è mai materializzato, l’Al Ahli si era spinto oltre i 70 milioni e i Blues possono proporre quella cifra in modo da permettere al Napoli di risolvere il quiz dell’estate. Magari dopo aver fatto una congrua offerta di ingaggio, uno dei motivi che avevamo messo la situazione in stand-by. Ora il Chelsea torna in avanscoperta…

Foto: Instagram Napoli