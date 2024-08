Manna: “Osimhen? Non vuole più giocare per il Napoli. Non credo che andrà in Arabia”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha così parlato di Victor Osimhen: “La situazione è estremamente chiara dalla fine dell’anno scorso e dall’inizio del ritiro. Victor ha espresso l’assoluta volontà di non stare a Napoli, di non giocare più per il Napoli: noi abbiamo cercato di assecondarlo. Poi è chiaro che il mercato è stato complicato, c’è una domanda e c’è un’offerta. Pensavamo di aver concluso una trattativa ma evidentemente non è andata a buon fine. Abbiamo fatto investimenti importanti, abbiamo acquisito Lukaku e tenuto Raspadori e Simeone, il che non era scontato. In questo momento noi teniamo la nostra linea di coerenza, che abbiamo avuto dall’inizio. Lui ha espresso la volontà di non giocare per il Napoli, e noi abbiamo fatto altre scelte. Il mercato è ancora aperto, ci sono tante opzioni, ma non penso che Victor andrà in Arabia in questa sessione di mercato“.

Sull’apporto di De Laurentiis: “Avevamo le idee chiare dall’inizio, penso si sia visto: altrimenti nell’ultima settimana non saremmo stati in grado di fare questo genere di operazioni. Aspettavamo la cessione di Osimhen per finanziare il mercato; questa non è arrivata e il presidente si è assunto la responsabilità di investire per ripartire. De Laurentiis si è assunto il rischio d’impresa, è stato incredibile. Ci ha dato una mano, siamo andati un po’ lunghi ma siamo soddisfatti“.

Foto: Instagram Napoli