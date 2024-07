Manna: “È chiaro che ci saranno dei movimenti sul mercato, ma non faremo cose folli. In attacco abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira e siamo pienamente coperti”

Nel pomeriggio, nel ritiro di Castel di Sangro, si è tenuta la conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo. Accanto a lui c’era anche il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che ha parlato di mercato. Di seguito le parole del ds azzurro:

“Abbiamo provato a dare all’allenatore una squadra competitiva sin dai primi giorni. È chiaro che ci saranno dei movimenti, c’è ancora un mese di mercato e potremo inserire qualcuno. È un progetto che sta cominciando quest’anno, condividiamo un’idea e una strategia con tutto il club, ma non faremo cose folli, faremo cose funzionali alla nostra idea tecnico-tattica, a supporto dell’allenatore.

Il mercato è fatto di opportunità. Quando ci sono, c’è da decidere se coglierle o meno. Non siamo in ansia, abbiamo una squadra competitiva per il nostro obiettivo, che è il raggiungimento della Champions League. Siamo consapevoli che sarà complicato, ma siamo anche consci della nostra forza e delle nostre caratteristiche.

Io sono qui con Giovanni per dare un segnale di unità, visto quello che è successo, per farvi capire che siamo tutti una cosa sola. In attacco abbiamo Osimhen, Simeone e Cheddira e siamo pienamente coperti. Ci sono però ancora trenta giorni di mercato e faremo le nostre valutazioni”.

