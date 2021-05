Manita Inter per la festa scudetto: 5–1 alla Samp, a segno anche Pinamonti

Prosegue la festa dell’Inter dopo la vittoria dello scudetto. I nerazzurri travolgono la Sampdoria per 5-1 a San Siro a completare la giornata di festeggiamenti. La squadra di Conte si porta subito in vantaggio con Gagliardini al 4′. Poi Sanchez segna al 26′ il 2-0 prima che Keita accorciasse le distanze. Il cileno chiude il primo tempo sul 3-1 siglando la sua doppietta personale. Nella ripresa ci sono molti cambi da ambo le parti, nell’Inter entra Pinamonti che trova il gol del 4-1 al 61′, per lui è la sua prima rete stagionale. Lautaro Martinez trova il 5-1 su rigore.

Foto: Instagram personale