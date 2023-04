Manita Fiorentina sulla Samp: a segno Castrovilli, Dodô, Duncan, Kouame e Terzic

Tutto facile per gli uomini di Vincenzo Italiano che vincono 5-0 contro la Sampdoria. Il primo tempo è molto combattuto con gli ospiti che difendono con ordine e cercano il contropiede per pungere. Il più attivo dei viola è Sottil che cerca il gol per un paio di volte senza particolare fortuna. Gli ospiti rispondono con Augello ma sono bravi Cerofolini e Biraghi a salvare tutto. Castrovilli sale in cattedra e prima c’è Ravaglia a dirgli due volte di no però al terzo tentativo il portiere doriano non può fare nulla sul destro al volo del centrocampista viola che sigla l’1-0. Nella ripresa la Fiorentina prende il largo e gioca con più tranquillità, Jovic inventa e in quattro minuti serve sia Dodô che Duncan che ringraziano e siglano il secondo e il terzo gol. Si aggiunge alla festa viola anche il subentrante Kouame che su appoggio di Amrabat buca la porta di Ravaglia. Nel finale la Fiorentina sigla anche il quinto gol con Terzic che tre minuti dopo il suo ingresso in campo mette il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Foto: castrovilli fiorentina twiiter