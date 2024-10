Manita Fiorentina, Roma inguardabile: doppio Kean, Beltran, Bove e autogol di Hummels (5-1). Espulso Hermoso

La Fiorentina batte 5-1 la Roma nel posticipo domenicale di Serie A.

Partita frizzante anche Firenze, tra Fiorentina e Roma. Gara che vede un avvio strepitoso della squadra di Palladino. Al 9′, Moise Kean sblocca il match, al 17′ un rigore di Beltran incanala la gara verso la Fiorentina.

La Roma tenta la reazione, trovando un grandissimo gol con Koné al 39′, che riapre i conti. Ma al 41′, ristabilisce la doppia distanza ancora Kean, che viene servito ottimamente da Bove per il gol del 3-1.

Nella ripresa, la Roma prova a fare qualcosa e a rientrare in partita, ma la Fiorentina ne ha di più. Al 52′, grandissimo gol del grande ex, Bove, che segna il 4-1 e non esulta. Roma ko e che resta anche in 10, espulso Hermoso al 65′. Fa il suo debutto anche Mats Hummels in Serie A al 67′ e dopo 3 minuti, al primo pallone toccato, infila la sfera nella sua porta, per il 5-1 finale.

Vince la Fiorentina, che sale a 16 punti, a pari punti con Lazio, Udinese e Atalanta, a -1 dalla Juventus. La Roma resta a 10.

Foto: sito Fiorentina