Manita Atalanta su Cosmi. Blitz Verona. Genoa-Samp 1-1. La Roma vince 2-1 a Firenze

L’Atalanta schianta il Crotone di Cosmi. Regge solo un tempo il fortino eretto dai calabri: Gosens, Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuck rendono vano il gol di Simy. La Roma sbanca Firenze sul finale grazie al gol siglato da Diawara. Spinazzola prima porta in vantaggio i giallorossi, poi con l’autogol ristabilisce la parità. Vittoria importante quella del Cagliari, che con la seconda vittoria di fila esce per la prima volta dalla zona rossa. Blitz del Verona a Benevento con i gol di Faraoni, Lasagna e l’autorete di Foulon. Pareggio per 1-1 nel derby di Genova: Tonelli risponde a Zappacosta.

Questi tutti i risultati:

Sassuolo-Napoli 3-3 (aut. Maksimovic, Zielinski, Berardi, Di Lorenzo, Insigne, Caputo)

Atalanta-Crotone 5-1 (Gosens, Simy, Palomino, Muriel, Ilicic, Miranchuk)

Benevento-Verona (Faraoni, Foulon aut., Lasagna)

Cagliari-Bologna 1-0 (Rugani)

Fiorentina-Roma 1-2 (Spinazzola, aut. Spinazzola, Diawara)

Genoa-Sampdoria 1-1 (Zappacosta, Tonelli)

Milan-Udinese 1-1 (Becao, Kessie r.)

Classifica:

Inter 56

Milan 53

Juventus 49

Atalanta 49

Roma 47

Napoli 44

Lazio 43

Verona 38

Sassuolo 36

Sampdoria 31

Udinese 29

Bologna 28

Genoa 27

Fiorentina 25

Spezia 25

Benevento 25

Cagliari 21

Torino 20

Parma 15

Crotone 12

Foto: twitter Champions