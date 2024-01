Mani in faccia a Sané, Bjelica: “Non ci sono giustificazioni, chiedo scusa alla squadra. Ma non a lui”

Durante il match dell’Allianz Arena, c’è stato un episodio che ha riguardato Sané e l’allenatore dell’Union Berlino. Il pallone era uscito dal campo ed era stato raccolto dall’allenatore degli ospiti: il calciatore tedesco dei bavaresi voleva velocizzare la ripresa del gioco e ha provato a prendere il pallone dalle mani di Bjelica. Qui è arrivata la reazione dell’allenatore, che ha dato una manata a Sané. L’arbitro, alla fine, ha scelto di espellere Bjelica. Il tecnico si è scusato dopo la partita, ma non con Sané: “Quello che ho fatto non può essere giustificato, devo solo chiedere scusa alla mia squadra. Non a Sane: lui è entrato nella mia area per provocarmi”, ha detto a Sky. L’esterno offensivo tedesco ha invece commentato così l’episodio: “In realtà volevo solo riprendere velocemente la palla per attaccare, poi la situazione è degenerata e lui mi ha colpito in faccia. Ho già dimenticato quanto accaduto, per noi era importante solo conquistare i tre punti”,

Foto: Dinamo Zagabria Twitter