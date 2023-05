Manfredi (sindaco Napoli): “Daremo la cittadinanza onoraria a Spalletti”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della festa scudetto degli azzurri in programma il 4 giugno e sulla cittadinanza onoraria di Luciano Spalletti: “E’ stata una votazione unanime, Spalletti ha dato molto alla città, è una persona molto amata e quindi credo sia doveroso”.

Sulla festa scudetto: “Sarà una grande festa, la televisione sarà un grande veicolo dato che trasmetterà la festa dallo stadio in tutte le case degli italiani e dei tanti tifosi in tutto il mondo. Noi stiamo lavorando per avere dei maxischermi nella piazze della città e della provincia in maniera tale che si possa vedere anche in maniera comunitaria. La resta è dei napoletani e sappiamo che vogliono state tutti insieme Il bus scoperto non è una mia decisione, abbiamo caldeggiato la possibilità della presenza di alcuni giocatori nelle piazze”.

Foto: Profilo ufficiale Twitter Gaetano Manfredi