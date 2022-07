Mané vince il Pallone d’Oro d’Africa: battuti Salah e Mendy

Sadio Mané ha vinto il suo secondo trofeo come miglior giocatore africano dell’anno, dopo quello conquistato nel 2019. L’attaccante del Bayern Monaco, ha battuto l’ex compagno del Liverpool, Momo Salah, che in questa annata ha battuto 2 volte ai rigori, nella finale di Coppa d’Africa e nello spareggio per accedere ai mondiali in Qatar tra Senegal ed Egitto.

Da Mané a Mané quindi, visto che l’ultimo trofeo assegnato è stato nel 2019, visto che negli ultimi due anni non era stato assegnato a causa della pandemia. Mané ha preceduto l’ex compagno di squadra e il portiere del Chelsea, il connazionale Edouard Mendy, terzo sul podio.