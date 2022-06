Mané: “Un onore aver giocato e vinto in un club così grande. L’addio? Volevo una nuova sfida”

Sadio Mané, dopo l’annuncio ufficiale del Bayern Monaco, ha salutato il Liverpool tramite un messaggio apparso sul sito ufficiale del club inglese.

Queste le parole dell’attaccante senegalese: “E’ strano, davvero strano non essere più un giocatore del Liverpool dopo sei anni qui. Ma qui mi sono divertito moltissimo sin dal primo giorno, specialmente ad Anfield, davanti ai nostri tifosi. Ci sono state molte speculazioni durante la stagione, ma io non sono un tipo confuso. So cosa voglio e non ho mai pensato a quello che dicevano perché ero ancora un giocatore del Liverpool e avevamo partite importanti davanti, ero concentrato solo su questo. Non volevo fare alcun commento sul mio futuro perché volevo vincere Champions League e Premier League, sarebbe stato fantastico. Perciò non commentavo le speculazioni, che fanno parte del calcio e ci saranno sempre”.

Sull’addio ai Reds: “L’intervista è proseguita e l’attaccante senegalese ha spiegato anche le ragioni che l’hanno spinto ad accettare il Bayern Monaco: “Mi piacciono le sfide e quando è arrivato il Bayern Monaco l’ho subito detto al club: volevo una nuova sfida. Non ci sono altre ragioni dietro il mio addio, soltanto la mia voglia di mettermi costantemente alla prova, al fine di migliorare sempre di più”.

Foto: Twitter Liverpool