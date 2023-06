Mané sulla lite con Sanè: “È già alle nostre spalle. Cercheremo di lottare insieme per il club”

Sadio Mané ha rotto il suo silenzio. Il giocatore del Bayern Monaco ha pubblicamente fatto riferimento per la prima volta all’incidente che ha commesso con Leroy Sané, suo compagno di squadra, dopo la sconfitta della squadra tedesca all’Etihad Stadium contro il Manchester City per 3-0 nella sfida d’andata dei quarti di Champions League, che di fatto costò l’eliminazione dalla competizione ai Bavaresi. Giunti negli spogliatoi, dopo la partita, è scoppiata una lite tra i due giocatori e l’esterno africano ha finito per colpire Sané sul labbro con un pugno. Una reazione per la quale ha ricevuto una sanzione. “Qualcosa del genere può succedere. È successo. Siamo stati in grado di risolvere questo piccolo problema. A volte è bello risolvere i problemi, ma forse non in questo modo. È già alle nostre spalle. Cercheremo di lottare insieme affinché il club possa raggiungere i suoi obiettivi la prossima stagione”, ha assicurato Mané alla rete senegalese 2sTV. La stagione di Mané, arrivato al Bayern Monaco dal Liverpool la scorsa estate, non è stata buona. Il giocatore non ha soddisfatto le aspettative suscitate dal suo acquisto. “È stata una stagione molto difficile, succede. Non è stata una sorpresa, mi aspettavo che le cose fossero un po’ complicate. È del tutto normale”, dice. Ha poi ribadito che continuerà a giocare nella squadra teutonica.

Foto: Instagram ufficiale Mané