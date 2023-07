Mané saluta i compagni del Bayern. Nei prossimi giorni la firma con l’Al Nassr

L’attaccante del Bayern Monaco, Sadio Mané, ha salutato i suoi compagni di squadra in ritiro: ad attendere il senegalese ci sarà l’ Al-Nassr. L’attaccante, ex Liverpool, colpaccio della scorsa estate del Bayern, dopo una sola stagione in Germania, raggiungerà Ronaldo e Brozovin in Arabia, per provare a conquistare il campionato.

Esperienza poco felice per lui in Baviera, con diversi infortuni che lo hanno tenuto fuori per tanti mesi (ha saltato anche il Mondiale) e poi la lite con Sané nel finale di stagione scorsa.