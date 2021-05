Mané: “E’ il momento peggiore della mia carriera, sta andando tutto storto. Devo accettarlo e forse finirà”

Intervistato dai francesi di Canal+, Sadio Mané ha parlato così della difficile annata personale e del suo club, il Liverpool: “Devo ammettere che questo è il momento peggiore della mia carriera, ma non so perché sta andando tutto storto. Cerco sempre di essere positivo, indipendentemente dal periodo. Ho fatto anche una serie di visite mediche e test fisici, mangio sano. I medici mi hanno detto che non c’è da preoccuparsi. Devo accettare che nella vita ci sono alti e bassi, continuerò a lavorare sodo e forse questo periodo finirà”.