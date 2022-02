Mané: “Coppa d’Africa? Con Salah non ne ho ancora parlato, è ancora molto deluso. Ora pensiamo al Liverpool”

Sadio Mané, attaccante del Liverpool e della Nazionale del Senegal, ha parlato a Que Golazo su Youtube, analizzando anche alcune domande relative alla Coppa d’Africa e alla finale vinta dal suo Senegal contro l’Egitto del compagno di squadra Momo Salah.

Queste le sue parole: “Coppa d’Africa? Con Salah non ne abbiamo mai parlato ancora, perché so che lui è ancora deluso. Abbiamo parlato solo dei giochi mentali che abbiamo messo in pratica prima dei rigori. Quando ho visto che si avvicinava al portiere per parlare della mia battuta, mi sono avvicinato anche io per rispondere e gli consigliavo di dirgli che avrei calciato sul lato destro. Ne abbiamo parlato ieri e ne ridevamo. Ora però pensiamo al Liverpool perché ci sono gare decisive della stagione da non poter sbagliare”.