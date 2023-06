Manè conferma che resterà a Monaco: “Se tutto va bene, continuerò. Il Bayern è una grande sfida”

Conferma che resterà al Bayern Monaco, Sadio Mané. Il senegalese ha parlato ai microfoni di 2sTV, emittente del suo paese natio: “Rimarrò, a Dio piacendo. Se tutto va bene, continuerò. Amo le sfide e il Bayern è una grande sfida. Sta a me fare tutto il necessario per affrontare questa sfida”. L’esterno 31nne si era trasferito appena l’estate scorsa dal Liverpool e nell’ultima stagione ha collezionato 7 gol in 25 partite di campionato, vinto all’ultima giornata.

Foto: Instagram Mané