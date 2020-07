Mandzukic saluta l’Al Duhail: “Apprezzo l’ospitalità e la fiducia ricevuta”

L’ex calciatore della Juventus, Mario Mandzukic, ha ufficializzato il suo divorzio con l’Al Duhail con un post sul proprio profilo Twitter.

“Ho raggiunto un accordo con la dirigenza dell’Al Duhail S.C per risolvere contratto che mi lega a loro. Abbiamo trovato una soluzione di comune accordo. Apprezzo la fiducia e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club per il futuro.”

Foto: Twitter personale