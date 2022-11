Mandzukic: “Non è colpa di Allegri. Io sfidavo l’Inter per vincere non per segnare”

L’attaccante croato che ha militato nella Juventus diversi anni, Mario Mandzukic, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo legame con Allegri e del momento della Juve, queste le sue parole: “La Juventus non è per tutti. Posso mettere la mano sul fuoco che tornerà ad essere tra le migliori squadre europee. Allegri? I tifosi criticano l’allenatore se non si hanno risultati ma credo che non sia colpa di Max, che ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ci vuole tempo, non si diventa Chiellini in due partite. Ci sentiamo spesso con il mister, mi ricordo che mi divertivo con lui, soprattutto quando lo battevo a basket” Sul derby d’Italia contro l‘Inter ha detto: “Giocavo contro l’Inter per vincere, fare gol non era la mia priorità.”

Foto: Twitter Juventus