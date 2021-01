Mandzukic, Milik, Reynolds e non solo: la suite del mercato è piena di trappole o sorprese

La suite del calciomercato contiene molto spesso trappole e sorprese: dipende dai punti di vista, sarebbe bene non fidarsi troppo. E anche non annunciare operazioni concluse con il rischio concreto di restare con il cerino in mano. La diffidenza iniziale sull’operazione Mandzukic al Milan, semplicemente per spegnere voci attendibili ma passate attraverso altre… suite, è un esempio. Ma un altro esempio può chiamare in causa Arkadiusz Milik, qualsiasi logica avrebbe consigliato di fidarsi dell’operazione in corso con l’Olympique Marsiglia piuttosto che spegnerla la sera prima della fumata bianca e riaccenderla a fumata bianca ormai avvenuta. Uno dei casi più emblematici è quello che coinvolge Bryan Reynolds: la Roma ha ormai chiuso a sette milioni, confida di non aver sorprese, con buona pace di chi aveva annunciato urbi et orbi la definizione della trattativa con la Juve con immediato e automatico parcheggio a Benevento. Proprio così: la suite del mercato è piena di trappole e sorprese.

Foto: sito Milan