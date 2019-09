Mandzukic, esclusione annunciata. E la Cina può tornare a bussare per gennaio

Mario Mandzukic (così come Emre Can) è rimasto fuori dalla lista Champions della Juve. Un’esclusione annunciata, considerata la grande abbondanza nel reparto avanzato a disposizione di Maurizio Sarri. Vi avevamo detto che l’attaccante croato non sarebbe stato un tipo da ultimi giorni di mercato, pur sapendo della concreta possibilità del taglio dalla lista europea, così è stato. Mandzukic ha detto no a tutti anche nelle ultime ore di mercato, avrebbe accettato soltanto un trasferimento al Manchester United, poi sappiamo com’è finita. L’ex Bayern ha deciso di restare alla Juve per poi scegliere una soluzione gradita a gennaio, Cina compresa. La stessa Cina che lo aveva corteggiato (invano) nelle precedenti sessioni e che nei prossimi mesi potrebbe tornare a bussare per Super Mario…

Foto: Twitter ufficiale Juventus