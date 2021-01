La tendenza era quella di dire: in questo fine settimana il Milan non prenderà un attaccante e aspetterà prima di dare una risposta a Mario Mandzukic. Eccolo, invece, l’attaccante croato, arrivato a Linate subito dopo le 19,30. Domani le visite, contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions dei rossoneri. Ibra lo aspetta…