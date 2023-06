Mandragora: “Vogliamo essere noi a gestire la partita”

Verso la conclusione della stagione della Fiorentina, gli uomini di Italiano dovranno affrontare l’ultima di campionato e la finale di Conference League. Durante il Media Day dei viola, il centrocampista Rolando Mandragora ha analizzato il percorso dei suoi: “Avevamo fiducia per fare una grande stagione. Abbiamo affrontato dei momenti difficili ma siamo riusciti a venirne fuori bene. La sconfitta contro l’Inter non cambia la sostanza del nostro. La vittoria contro la Roma ci ha dato grande entusiasmo e vogliamo essere carichi in vista della finale di Conference League, vorremo essere noi a gestirla”. L’avversario non è da sottovalutare: “Il West Ham è un avversario temibile. Dobbiamo preparare al meglio la partita, come abbiamo fatto con l’Inter”. La sfida al Sassuolo anticiperà la finale: “Sarei un ipocrita se dicessi che questa partita non ci toglierà energie fisiche e mentali. Stiamo lavorando per preparare al meglio entrambe le gare”.

Foto: Instagram Mandragora