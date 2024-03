Mandragora: “Torino? Pensavo di essere riscattato. Ora però sono contento di essere un calciatore della Fiorentina”

Rolando Mandragora, ex centrocampista del Torino e ora calciatore della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai taccuini de La Stampa. Diversi i retroscena e le curiosità sulla propria carriera raccontate dall’ex granata, che poi si è soffermato sul match di Serie A in programma domani proprio tra la sua squadra del presente e quella del passato:

Da Torino a Firenze, dalla Mole a Ponte Vecchio: cosa è accaduto nel luglio di due anni fa?

“Pensavo di essere riscattato, di rimanere in granata. Ma ora sono strafelice della possibilità che mi sta offrendo la Fiorentina”.

Da Ivan Juric a Vincenzo Italiano…

“Due maestri, due allenatori che ti entrano nella testa: la cura del particolare li accomuna, il carattere anche. Quando vai in campo sembra di averli accanto, giocano con te”.

Toro-Fiorentina di domani sera cosa mette in palio?

“Molto. Sarà, per entrambe, un passaggio importante nella corsa per l’Europa: mi aspetto una partita aperta, divertente, senza speculazioni da una parte o dall’altra.”

Foto: Twitter A.C. Fiorentina