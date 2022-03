Mandragora: “Torino ambiente caldo, può ambire a grandi palcoscenici. Juric? Carismatico e attento ai dettagli”

Intervistato da Torino Channel, il centrocampista Rolando Mandragora ha fatto il punto sulla sua avventura granata: “Qui l’ambiente è caloroso, mi piace come si vive la settimana e la partita. È familiare e caldo, si può ambire a grandi palcoscenici. Per l’impegno che metto alla domenica, per me è un orgoglio essere entrato nel cuore dei tifosi in così poco tempo”.

Su Juric: “È molto carismatico, cura molto il dettaglio e tutti gli aspetti, è un allenatore a trecentosessanta gradi e ci sta dando molto. Sia qui che a Verona ha dimostrato quando vale, noi continuiamo a seguirlo per fare in modo che i risultati siano sempre migliori”.

Sulle delusioni della carriera: “Per ora gli infortuni, sono arrivati quasi sempre nei momenti migliori. E’ un rammarico che ho, ma fin quando reggeranno le gambe continuerò a lavorare per migliorare. Quando sei fuori vivi maggiormente la tua famiglia, mentre quando ti avvicini al rientro, i compagni hanno un ruolo importante”.

Foto: Twitter Torino