Mandragora: “Sto vivendo un buon momento e ho lavorato per questo. Questo mese è importante e faremo di tutto per lottare su ogni fronte”

Dopo il tecnico Vincenzo Italiano, anche il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di Conference League con il Maccabi Haifa. Le sue dichiarazioni:

Come state vivendo la vigilia?

“La stiamo preparando come una partita importante, abbiamo una grande voglia di andare avanti. Siamo in vantaggio ma dobbiamo fare la partita come al solito, non sbagliando l’approccio.”

Sta attraversando il suo momento migliore della stagione?

“Sì, sto vivendo un buon momento e ho lavorato per questo. Spero di continuare con queste prestazioni, domani vogliamo avere un approccio feroce, vogliamo passare il turno.”

Queste settimane sono decisive?

“Ne siamo consapevoli. Questo mese è molto importante, ci siamo preparati per questo e vogliamo fare i risultati. Domani c’è la Conference, poi penseremo al campionato e alla Coppa Italia. Faremo di tutto per lottare su tutti i fronti.”

Quanto pensa a quel pallone della finale di Conference, con il gol sbagliato?

“Ci penso e in questo momento è il rammarico più grande della mia carriera. Sono dispiaciuto ma l’ho superata perché sono motivato a fare meglio nelle prossime occasioni che sono sicuro che mi capiteranno. Voglio fare di tutto per arrivare a un’altra finale.”

Foto: sito Fiorentina