La Fiorentina vola agli ottavi di Conference: 1-1 con il Vitoria, Mandragora risponde a Gustavo

La Fiorentina vola agli ottavi di Conference League: 1-1 contro il Vitoria Guimaraes. La gara si sblocca al 33′ con il gol del Vitoria Guimaraes. Azione dei portoghesi sulla corsia di destra, con Kaio Cesar bravo ad approfittare di un’uscita dal basso sbagliata da Comuzzo e appoggiare al centro, dove il compagno deposita all’interno della porta rimasta sguarnita. Nella ripresa Palladino, con il passare dei minuti, ridisegna la sua Fiorentina. E al 65′ arriva la grande occasione per ristabilire la parità. Beltran innesca il neo-entrato Kean che, a tu per tu con Varela, si lascia ipnotizzare dal numero uno del Vitoria. I viola alzano i giri del motore e sfiorano il pareggio con Beltran murato all’ultimo dalla difesa del Guimaraes. Appuntamento con il pareggio solo rimandato. Infatti, all’87’ la Fiorentina trova la rete del pareggio con Mandragora. Termina così 1-1, Vitoria Guimaraes e Fiorentina si dividono la posta in palio e volano entrambe agli ottavi di Conference League.

Foto: Instagram Fiorentina