Mandragora: “Non ci aspettavamo un inizio così complicato. Non possiamo più sbagliare, a partire dall’Atalanta”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha così parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Non mi aspettavo un inizio semplice di stagione, ma nemmeno così complicato, il nostro è un campionato difficile, è chiaro che volevamo avere più punti ma c’è il tempo di rifarsi. Contro l’Atalanta sarà una partita impegnativa e importante per il campionato, sappiamo come gioca la squadra di Gasperini. In Conference invece siamo partiti male, per uscire da questa situazione c’è bisogno di lavorare quotidianamente e tutti insieme, giovedì non possiamo sbagliare dobbiamo fare bottino pieno”.