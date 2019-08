Mandragora: “L’obiettivo è la salvezza. Futuro? Concentrato per far bene all’Udinese”

Rolando Mandragora, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Sportitalia. Queste le sue parole: “L’obiettivo principale dell’Udinese è la salvezza, solo dopo possiamo pensare a qualcosa in più. Poi penseremo di partita in partita per raggiungere degli obiettivi migliori, sognare non costa nulla. In questo momento sono concentrato sul mio percorso all’Udinese, quindi penso a fare bene all’Udinese. Avrò tempo per pensare al mio futuro”. Sull’esordio contro il Milan domenica: “Sicuramente mi aspetto una partita contro un avversario di livello importante, conosciamo tutti le qualità del Milan, siamo tutti a conoscenza della squadra forte che è, conosciamo anche Giampaolo perché fa parte del calcio italiano da un po’ di tempo, propone sempre un bel gioco, quindi sarà un piacere poter affrontare il Milan e Giampaolo, spero possano partire bene dalla seconda giornata. Noi vogliamo fare bene, abbiamo voglia di partire col piede giusto, quindi sicuramente faremo una partita con coraggio, con voglia e con determinazione davanti al nostro pubblico”.

Foto: Zimbio