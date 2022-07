Mandragora, l’indizio social della Fiorentina in attesa dell’annuncio

Rolando Mandragora è a un passo dalla Fiorentina. Il club toscano ha postato sul proprio profilo Instagram l’immagine di una pianta di mandragora fiorita, segnale che il classe ’97 della Juventus è ad un passo dai viola.

Una trattativa in via di definizione, dopo che ve ne avevamo parlato in esclusiva lo scorso 22 giugno.

Dopo le visite mediche svolte ieri a Roma dunque, sembra essere tutto pronto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)



Foto: twitter Torino