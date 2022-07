Mandragora-Fiorentina: visite in corso. Il video

Confermato l’esclusiva del 22 maggio, oggi è il giorno delle visite mediche di Rolando Mandragora con la Fiorentina. Il giocatore è arrivato questa mattina a Roma: prima la visita al Policlinico Gemelli di Roma e adesso, da pochi minuti per la precisione, è arrivato a Villa Stuart per svolgere l’ultima parte delle visite mediche con il club viola. Il giocatore lascerà la Juventus per trasferirsi alla corte di mister Vincenzo Italiano per una cifra di 8.5 milioni di euro più un bonus di 500 mila euro in caso di qualificazione in Champions League per i viola.

Foto: Twitter Torino