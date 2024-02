Mandragora e Beltran illudono la Fiorentina, il Lecce la ribalta con Piccoli al 90′ e Dorgu al 92′ (3-2)

Il Lecce trova la prima vittoria del 2024: ribaltata la Fiorentina in due minuti, 3-2. La prima palla gol della partita è dei padroni di casa: il cross di Gallo trova l’incornata di Kaba che si stampa sulla traversa, sulla respinta ci prova Almqvist con un colpo di testa ma Terracciano respinge. La gara si sblocca al 18′ grazie a un calcio di punizione dal limite dell’area di Remi Oudin. Non esente da colpe la barriera viola, visto che il pallone calciato dal francese è passato proprio tra Bonaventura e Sottil schierati a difesa della porta’.Al 25′ è ancora il Lecce a sfiorare il gol con Krstovic che si gira in area di rigore e lascia andare un tiro che si stampa sul palo. La Fiorentina si prova a far vedere in avanti con Faraoni e Bonaventura, ma entrambi i tentativi dei viola non trovano lo specchio della porta. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è dei giallorossi con Blin che colpisce di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Italiano cerca la svolta nella ripresa ed effettua subito un triplo cambio: dentro Milenkovic, Mandragora e Belotti, fuori Quarta, Bonaventura e Duncan. E i cambi danno subito i loro frutti con Mandragora che trova la via del gol con una bella conclusione dal limite dell’area che si insacca all’angolino. Al 54′ si rende ancora pericolosa la Fiorentina con Maxime Lopez che ci prova dal limite dell’area, ma Falcone compie un grande intervento dopo la deviazione di Baschirotto. Al 62′ torna a rendersi pericoloso il Lecce con Banda che scappa via a Milenkovic ma si fa ipnotizzare a tu per tu contro Terracciano. La Fiorentina la ribalta al Via del Mare al minuto 67. A segnare il 2-1 è Lucas Beltran, lesto ad approfittare di un errore in fase di rimessa di Falcone per spingere in rete il gol del vantaggio viola. Rete fotocopia di quella già segnata contro il Monza per l’attaccante argentino di Italiano. All’87’ arriva la doppia occasione da gol per la Fiorentina: sponda di Nico Gonzalez, Belotti si allunga e trova un pallonetto che beffa Falcone ma si stampa sulla traversa. L’azione prosegue e sul traversone dalla destra spunta Parisi che, di testa, non trova lo specchio della porta. Al 90′, però, è il Lecce a trovare la via del gol: punizione da metà campo, Nzola colpisce – male – di testa, sul pallone si avventa Piccoli che trova la rete del 2-2. Ma non è finita. Al 92′ i padroni di casa trovano anche la rete del 3-2 firmata da Dorgu che si avventa sulla respinta di Terracciano sul tentativo di Krstovic e la mette sotto la traversa. Termina così al Via del Mare, il Lecce trova tre punti importanti e si porta al tredicesimo posto a quota 24 punti.

Foto: Instagram Fiorentina