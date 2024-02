Mandragora: “Avevamo assolutamente bisogno di una vittoria. Dobbiamo solo continuare a lavorare”

Rolando Mandragora, centrocmapista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN in seguito al pareggio contro l’ Empoli. Tanta la delusione per il calciatore viola che ha così commentato il match: “Se avevamo bisogno di una vittoria? Sì, assolutamente, ma purtroppo non è arrivata. Abbiamo cercato di fare una gara attenta per portare a casa i tre punti ma non ci siamo riusciti.

Come ci sentiamo? Siamo arrabbiati perché abbiamo voglia di fare bene, siamo ambiziosi, vogliamo regalare ai tifosi delle vittorie gioie. Quindi quando non arrivano ci dispiace perché vogliamo fare meglio. Noi vinciamo quando ci divertiamo? Siamo alla ricerca della continuità del girone di andata e vogliamo tornare a divertirci.

Se per noi era un derby? Sì, lo sentivamo anche noi e abbiamo avuto un ottimo approccio nel primo tempo. È un peccato non aver portato a casa i tre punti perché ne avevamo bisogno. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e dobbiamo lavorare.”

Foto: Twitter Fiorentina