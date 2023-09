Mandragora: “Arthur e Maxime Lopez alzano il nostro livello. Nazionale? Ci provo”

Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva analizzando l’inizio di stagione dei viola.

Queste le sue parole: “Dobbiamo archiviare subito la sconfitta con l’Inter. Chiaro che non fa piacere perdere in questo modo, però abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo stagionale che era entrare in Conference. Non deve essere un alibi la stanchezza per la sfida di San Siro, ma ora dobbiamo archiviare e ripartire”.

Il playoff è stato duro? “In Europa non è mai semplice né scontato vincere le partite, siamo contenti di aver passato il turno e vogliamo fare un’altra grande annata. I tifosi ci danno sempre una grande mano e vogliamo dare loro delle soddisfazioni lavorando sui nostri principi”.

Le sue impressioni su Arthur e Maxime Lopez? “Arthur mi ha fatto una bellissima impressione, ha caratura internazionale e conosciamo tutti le sue grandi qualità. Maxime Lopez l’ho visto poco ma sappiamo che ci potrà dare una grossa mano, al Sassuolo abbiamo visto cosa può fare. Entrambi alzano il nostro livello”.

La concorrenza e Italiano? “La competizione fa benissimo a tutti noi perché ci tiene concentrati e ci fa alzare il livello. È importante e giusto che ci sia, in una squadra come la Fiorentina. Italiano riesce sempre a tenerci sulla corda e poi prenderà la sua decisione. Noi vogliamo fare una stagione importante”.

Sulla Nazionale: “C’è grande concorrenza anche lì. Chiaro che un giocatore vorrebbe sempre andare in Nazionale, non posso rispondere che non voglio andarci. Però tutto passerà dalle prestazioni con la Fiorentina: io sono pronto a provarci in tutti i modi e lavorerò anche per quello”.

Cosa si aspetta dalle prossime partite? “Quella passata è stata una stagione importante da tutti i punti di vista. Purtroppo non abbiamo portato a casa nessuna delle due finali e siamo ancora delusi ma vogliamo fare in modo di rimediare”.

