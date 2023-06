Mandorlini: “Ero pronto a rimanere al Mantova anche in D. Ma i matrimoni si fanno in due”

Andrea Mandorlini alla Gazzetta di Mantova ha parlato del suo addio proprio dal Mantova in un’intervista. Ecco le sue parole: “Avevo detto al presidente Piccoli di essere pronto a rimanere anche in D, pur di guidare la rivincita. Ma per sposarsi bisogna essere in due. Voglio ringraziare tutti, dalla città ai tifosi. Qui sono stato benissimo, ho sentito l’affetto della gente”.

Foto: Instagram Mantova