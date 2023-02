Mandorlini a Mantova: confermati i rumors della notte scorsa

Andrea Mandorlini riparte dalla Serie C, esattamente da Mantova. Confermati tutti i rumors del pomeriggio di ieri e la notizia della Gazzetta di Mantova che alle 00,24 ha parlato di accordo raggiunto e di Mandorlini atteso in città nel pomeriggio insieme al vice Russo e al preparatore atletico Marini. Stamattina si sono accodati in tanti, prendendo spunto da quella fonte e ovviamente non citandola. Fondamentale evidentemente il pressing del patron Setti, lo stesso che ha avuto Mandorlini a Verona negli scorsi anni. Il Mantova aveva provveduto all’esonero di Corrent dopo gli ultimi risultati negativi e ora confida nella risalita con Mandorlini.

Foto: Instagram ufficiale Mandorlini