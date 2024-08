Mandela Keita in arrivo a Parma: confermate le indiscrezioni dal Belgio

Il Parma chiude un altro colpo, assolutamente confermate le indiscrezioni di diverse ore fa provenienti dal Belgio. Si tratta di Lamine Mandela Keita, 22 anni, mediano con passaporto belga e guineano. Sono stati trovati gli accordi con l’Anversa per una cifra non lontana dai 15 milioni, bonus compresi. Mandela Keita in passato era stato seguito da club anche italiani (il Napoli) per le sue caratteristiche di velocità, esplosività e buona tecnica. Adesso il Parma è ai dettagli.

Foto: Instagram Keita