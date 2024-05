Mandas: “Stagione difficile, potevamo fare meglio. Grazie alla Lazio la prima convocazione con la Grecia”

Mandas, portiere della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista dell’ultima gara di campionato e per commentare la prima convocazione in Nazionale, con la Grecia.

Queste le sue parole: “Per noi è stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a confermarci nelle prime posizioni. Adesso però dobbiamo terminare con una vittoria contro il Sassuolo per salutare al meglio i nostri tifosi”.

Che gara si aspetta contro il Sassuolo? “Sarà fondamentale sbloccare subito la gara e poi provare a segnare altri gol per mettere al sicuro il risultato. Mi aspetto una partita difficile ma vogliamo chiudere il torneo vincendo in casa”.