Mancosu si scusa per un post: «Ho chiarito con il club, voglio chiudere la carriera a Lecce»

Ieri pomeriggio il trequartista del Lecce Marco Mancosu aveva pubblicato su Instagram un messaggio che ha innescato delle polemiche. «Rispetto» c’era scritto, senza specificare a cosa si riferisse quella specifica richiesta. Oggi si è presentato, a sorpresa, in conferenza stampa con il presidente Sticchi Damiani e con il capo dell’area tecnica Corvino. «Non dovevo essere qui, ho deciso all’ultimo di essere presente – ha detto il capitano come riporta calciolecce -. Il mio post di ieri è stato frutto di un piccolo malinteso, un errore quella pubblicazione nei modi e nei tempi, un errore come un calcio di rigore. Dovevo andare prima dal presidente e dal direttore. Sono contento di aver risolto con loro questa situazione. Mi auguro che questa discussione mi poterà a concludere qui a Lecce la mia carriera. E’ la prima volta che lo dico, io ho una storia d’amore con questa maglia e con questo territorio. Nelle grandi storie ci sono sempre dei malintesi può capitare. Ma tra di noi c’è grande rispetto».

Foto: Serie A Youtube