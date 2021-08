Mancosu e il Lecce, una bellissima storia finita nel peggior modo possibile

Una bella storia. Anzi, bellissima: quella tra Marco Mancosu e il Lecce. Non sappiamo per colpa di chi, ha poca importanza. Ciò che conta è che sia finita male, malissimo. Una storia di appartenenza, di fedeltà, di riconoscenza: certo, con qualche temporale come capita nelle migliori famiglie e con spifferi di mercato inevitabili (come quando il Cagliari aveva provato in ogni modo a riportarlo a casa). Tutto ci sta, ma non che alla fine si dimentichi il bello di questa storia e che ci si congedi in questo modo, tra dichiarazioni al cianuro e carte da bollo, improvvise retromarce e tante altre cose che avremmo preferito non verificare. Mancosu riparte della Spal, lascia il Salento alle spalle, Lecce e il Lecce sono stati la sua vita anche quando ha dovuto stroncare un terribile male. Ci si può lasciare, non ci sono dubbi, ma così no. E’ brutto e fa male persino a chi non è tifoso ma semplice spettatore.

Foto: Twitter Spal